В Чечне открыли новый железнодорожный вокзал

Открытие нового железнодорожного вокзала состоялось 15 мая в столице республики Чечня Грозном. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-премьер России, председатель совета директоров холдинга «Российские железные дороги» (РЖД) Виталий Савельев заявил, что ожидаемый пассажиропоток после работы нового вокзала достигнет 100 тысяч человек в год. Благодаря этому повысится мобильность граждан, Чечня станет еще привлекательней для туристов.

Председатель правительства Чечни Магомед Даудов назвал открытие нового ж/д вокзала историческим событием. Он отметил, что сегодня Чечня — мирный регион, который развивается и устремляется к будущему. По словам Даудова, такие изменения стали возможными благодаря поддержке президента России Владимира Путина и работе главы региона Рамзана Кадырова.

По информации «РЖД», новый вокзальный комплекс не имеет аналогов в Российской Федерации и является уникальным с точки зрения реализованных планировочных и инженерных решений.

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