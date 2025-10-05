В Барселоне на пропалестинской акции задержаны десять человек

На пропалестинской акции в Барселоне задержали десять человек

В Барселоне, во время субботней пропалестинской акции, произошли столкновения, в результате которых были задержаны десять человек. По данным телеканала Cadena Ser, ранения получили 23 человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

«По меньшей мере 23 человека пострадали, один из них — тяжело, в результате столкновений во время пропалестинской акции в Барселоне. Полиция Каталонии (Mossos d«Esquadra) задержала 10 человек за участие в общественных беспорядках», — передает вещатель.

По его информации, среди пострадавших 19 являются сотрудниками правоохранительных органов. Один из них с тяжелыми травмами был госпитализирован.

Беспорядки вспыхнули после завершения дневной демонстрации. Группа участников акции атаковала предприятия общественного питания и магазины в центральной части города. Были повреждены фасады ресторанов McDonald's, Burger King и Starbucks, а также супермаркета Carrefour. Полиция была вынуждена применить силу для разгона демонстрантов, которые отказывались покидать площадь Каталонии.

Ранее десятки полицейских пострадали в столкновениях на пропалестинской акции в Риме.