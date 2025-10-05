На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Риме десятки полицейских пострадали в столкновениях на акции

Более 40 полицейских пострадали в столкновениях на пропалестинской акции в Риме
true
true
true
close
Susannah Ireland/Reuters

В Риме, во время субботней манифестации в поддержку Палестины, в столкновениях пострадали свыше 40 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местное полицейское управление.

В заявлении говорится, что 35 полицейских, 3 гвардейца финансовой полиции, 2 карабинера и 1 сотрудник пенитенциарной полиции нуждались в медицинской помощи после агрессивных действий экстремистов, участвовавших в марше в поддержку Палестины.

По оценкам полиции, в шествии в поддержку Палестины и «Флотилии стойкости», прошедшем по улицам Рима, приняли участие около 250 тыс. человек. Организаторы акции заявили о миллионе участников.

Вечером 4 октября группа радикалов, отделившись от основной демонстрации, вступила в конфликт с полицией. Протестующие пытались пройти в центр города через улицу, ведущую к базилике Санта-Мария-Маджоре, но были остановлены полицейским кордоном. Полиция применила водометы и дубинки против протестующих. Радикалы соорудили баррикады из мусорных контейнеров и забрасывали полицейских петардами и бутылками. В ответ полиция использовала слезоточивый газ и водометы. Во время столкновений были повреждены фасад супермаркета и подожжена полицейская машина.

Полиция сообщила, что были установлены личности 262 участников столкновений, 12 задержаны, а двое взяты под стражу.

Ранее священники приковали себя цепями в знак солидарности с Палестиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами