В Риме митингующие подожгли машину полиции во время акции за Палестину

В Риме радикалы, участвующие в акции в поддержку Палестины и «Флотилии стойкости», устроили стычку с полицейскими, пишет Il Messaggero.

Как сообщает газета, митингующие пытались попасть в центр столицы Италии по улице через римскую базилику Санта-Мария-Маджоре и соседний с ней квартал. У собора они встретились с полицейским кордоном. Правоохранители применили против них водометы и дубинки.

В статье отмечается, что во время стычки протестующие возвели баррикады из мусорных баков и начали закидывать полицейских бутылками и петардами. Затем активисты повредили фасад супермаркета, разбили стекла в машине полиции и подожгли ее.

По данным газеты, были задержаны 12 митингующих.

До этого в Риме неизвестные разрисовали статую папы Иоанна Павла II, установленную у центрального вокзала «Термини». На скульптуре понтифика, изображенного с распахнутыми одеждами, появилось изображение серпа и молота, а также были нанесены оскорбительные надписи.

Ранее священники приковали себя цепями в знак солидарности с Палестиной.