Священники в Новой Зеландии приковали себя цепями в знак солидарности с Палестиной

В Новой Зеландии священники приковали себя у офиса министра ради Палестины
true
true
true
close
Lakeview Images/Shutterstock/FOTODOM

В Новой Зеландии группа священнослужителей христианских церквей приковала себя цепями у офиса министра образования и иммиграции Эрики Стэнфорд. Об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand.

Акцию провела организация Common Grace Aotearoa, которая добивается введения санкций против Израиля и официального признания Палестины. Таким образом люди выразили протест против решения правительства не признавать государственность Палестины. В своем заявлении представители движения подчеркнули, что священнослужители вместе с мирянином-католиком начали «молитвенное бдение за мир на Ближнем Востоке» в ответ на отказ властей пересмотреть позицию по этому вопросу.

По данным журналистов, протестующие намеревались встретиться с министром, передать письмо и узнать о сроках возможного введения санкций против Израиля. Однако сотрудники ведомства не допустили их внутрь здания, и акция продолжилась на улице.

Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс, выступая на сессии Генассамблеи ООН, заявлял, что страна не готова признавать Палестину из-за неопределенности, связанной с участием радикального движения в управлении Газой. Позднее премьер-министр Кристофер Лаксон отметил, что решение следует рассматривать как проявление независимости и суверенитета.

При этом в последние недели несколько государств все же объявили о признании Палестины. Среди них — Франция, Бельгия, Люксембург, Андорра, Мальта и Сан-Марино, а также Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. По словам их представителей, ключом к миру и безопасности остается принцип «два государства для двух народов».

Ранее израильскую команду исключили из международного соревнования.

