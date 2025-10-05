Две 16-летние девушки арестованы после убийства вдовы и сына якутского политика

В Якутске арестованы две 16-летние девушки по делу об убийстве женщины и ребенка

В Якутске взяли под стражу двух 16-летних девушек, подозреваемых в убийстве 40-летней женщины и ее 11-летнего сына. Об этом сообщает в Telegram-канале СК Якутии.

В ведомстве отметили, что после случившегося задержали двух подростков. Их заключили под стражу 5 октября по обвинению в убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, совершенному по предварительному сговору (п.п. «а», «в», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ)???.

3 октября супруга и сын Саввы Михайлова, известного в Якутии коммуниста и участника СВО, были жестоко убиты в собственной квартире. С места преступления изъяли нож и молоток. По подозрению в убийстве задержали дочь Михайловых и ее подругу. Следователи пытаются установить мотивы, которые толкнули девочек на жестокую расправу. Известно, что дочь политика тяжело переживала смерть отца и занималась с психологом.

Савва Михайлов был ветераном СВО. Он скончался в госпитале в 2023-м. Мужчина прошел путь от начальника отдела по молодежной политике в Вилюйском улусе до зампредседателя Госкомзанятости Якутии. В 2022 году добровольцем ушел на фронт.

