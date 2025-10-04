«Главное, береги моих детей». В Якутске убиты вдова и сын местного политика

Супруга и сын Саввы Михайлова, известного в Якутии коммуниста и участника СВО, были жестоко убиты в собственной квартире. С места преступления изъяли нож и молоток. По подозрению в убийстве задержали дочь Михайловых и ее подругу. Следователи сейчас пытаются установить мотивы, которые толкнули девочек на жестокую расправу. Известно, что дочь политика тяжело переживала смерть отца и занималась с психологом.

Тела вдовы и сына известного политика Саввы Михайлова, участвовавшего в СВО, были обнаружены в квартире в Якутске. На месте трагедии были найдены нож и молоток. Возбуждено уголовное дело.

Валерии Михайловой было 40 лет, ее сыну – 11.

Савва Михайлов был ветераном СВО. Он скончался в госпитале в 2023-м.

Михайлов прошел путь от начальника отдела по молодежной политике в Вилюйском улусе до зампредседателя Госкомзанятости Якутии. В 2022 году добровольцем ушел на фронт.

Причем тут дочь политика?

Как пишет Telegram-канал Baza, по подозрению в убийстве женщины и ребенка задержали двух девочек-подростков. Речь идет о 16-летней дочери Михайловых и ее подруге-ровеснице.

Местные следователи пытаются установить мотивы подростков.

«Лицо, причастное к произошедшему, установлено, с ним работают следователи», — уточнили в СУ СК России по Республике Саха, однако не уточнили, о ком идет речь.

По словам друга семьи, дочь политика тяжело переживала смерть отца, из-за чего работала с психологом. Ей диагностировали депрессивный эпизод. Окружающие описывают девочку как «замкнутую».

«Лживая тварь получила по заслугам»: экс-кандидат в депутаты признался в убийстве жены Экс-кандидат в депутаты гордумы Твери Евгений Никольский признался в убийстве жены Екатерины... 20 апреля 23:06

Знакомая убитой супруги Михайлова Лилия рассказала в беседе с aif.ru, что Валерия перед смертью вела себя странно и рассказывала, что дочь скучает по погибшему отцу.

«Странная была, когда у нее муж умер, она стала слишком публичной. Может, это защитная реакция на потрясение. Но этот момент многие заметили из местных», — подчеркнула собеседница газеты.

Вдова Михайлова после его смерти начала активно вести аккаунты в социальных сетях, где делилась своими воспоминаниями о муже: рассказывала об их отношениях, о дружбе с самого детства и совместной учебе в школе. В последний раз на свою страницу Валерия заходила три дня назад.

«Дочь была окружена любовью и хорошо воспитана»

Как пишет «Комсомольская правда в Якутии», Савва и Валерия познакомились в апреле 2002 года, когда он учился в выпускном классе, а она — в десятом. Будущий политик несколько лет писал Валерии письма, после трех лет ухаживаний она ответила взаимностью. В декабре 2007 года они поженились в Вилюйске, на свадебное торжество пришло более 300 гостей.

Вскоре у супругов родилась дочь Настя. «Девочка с самого детства тянулась к творчеству — поделки своими руками, театральные кружки, озвучка мультфильмов и многое другое. Девочка была окружена любовью родителей. Ее хоть и баловали, но для мамы она была настоящей помощницей, девочка была хорошо воспитана. Как рассказывала сама Валерия, дочка с детства любила животных и даже хотела стать ветеринаром», – отмечается в статье.

Через несколько лет у Михайловых родился сын.

Во время выборной кампании 2023 года бывший депутат Ил Тумэна Иннокентий Романов заявил, что оба ребенка в семье имеют инвалидность.

В одном из своих постов Михайлова цитировала последние слова своего супруга: «Береги детей, главное. Береги моих детей!».