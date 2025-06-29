На видео попал «танцующий» смерч из США

В соцсетях завирусились видео из США с «танцующим» смерчем из Южной Дакоты. Его разместил в том числе Reddit.

В комментариях пользователи написали, что этот вихрь прошел в районе города Гэри.

В середине мая в американском Кентукки супружеская пара серьезно пострадала после того, как попала в разрушительное торнадо. В округе Лорел пожилые Пол и Гейл Клан пыталась укрыться от смерча, который развил скорость ветра до 270 км/ч и сравнял с землей целые города. Когда супруги поняли, что спрятаться от торнадо не удастся, они закрылись в спальне и сидели в обнимку.

Ветер начал крушить все вокруг, тогда они взялись за руки и держались, пока потоки воздуха насильно не разделили их. После этого обоих супругов нашли под обломками дома. И Пол, и Гейл остались без одной руки, которую оторвало ураганным ветром. Их госпитализировали. Мужчина пришел в себя, но из-за деменции не понял, что с ним произошло. Его супругу из-за множественных повреждений врачи ввели в искусственную кому.

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