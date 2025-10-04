На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае объявлен наивысший уровень опасности из-за «Матмо»

В КНР объявлен красный уровень опасности из-за приближения тайфуна «Матмо»
Reuters

Национальная обсерватория Китая объявила красный (наивысший) уровень опасности из-за надвигающегося на юг страны тайфуна «Матмо». Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на заявление ведомства.

Как отмечает агентство, из-за приближающегося атмосферного вихря в городах Хайкоу и Вэньчан на Хайнане временно прекратили занятия в школах, деловую активность, авиасообщение и движение общественного транспорта. Поезда не будут курсировать 5 и 6 октября.

По последним данным, сейчас тайфун примерно в 400 км к юго-востоку от Вэньчана. Вблизи центра циклона скорость ветра составляет 35 м/с.

«Прогнозируется, что тайфун будет двигаться на северо-запад со скоростью 25–30 км в час, постепенно усиливаясь и потенциально достигнув уровня сильного тайфуна с максимальной скоростью ветра 42–48 метров в секунду», — говорится в материале.

В конце сентября мощный супертайфун «Рагаса», обрушившийся на юг Китая, принес не только разрушения, но и неожиданный «бонус» для жителей прибрежных городов. После прохождения циклона улицы Макао и побережье Чжанчжоу превратились в импровизированные рыболовные угодья.

Ранее на видео попал «танцующий» смерч из США.

