Девушка пять дней пролежала на асфальте у военкомата в Киеве после мобилизации мужа

В Киеве девушка пять дней ночевала у военкомата после мобилизации мужа

У ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата) в Киеве девушка ночует уже пять дней после мобилизации мужа. Видео опубликовала «Страна.ua».

Местные паблики пишут, что девушка круглосуточно лежит на асфальте у ТЦК под открытым небом. Она говорит, что ей некуда идти после того, как мужа забрали.

На размещенном видео у стены слева от входа в ТЦК видна фигура в белой обуви.

Весной в городе Хмельницкий на западе Украины полицейские мобилизовали мужчину на улице на глазах жены и сына. Задержанный убеждал полицию и военкомов, что не находится в розыске. Когда его силой уложили на землю, заломили руки и надели наручники, он упомянул операцию и попросил быть осторожнее. Женщина старалась отбить мужа, в это время их маленький сын бегал вокруг и плакал.

С октября 2024 года мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее украинский город остался без света после мобилизации единственного электрика.