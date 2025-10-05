На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Архитектор Литвинов рассказал, сколько времени тратит на прическу, которая поразила Путина

Прическа, удивившая Путина, занимает у архитектора Литвинова 30 секунд
Главный архитектор концертного центра «Сириус» Андрей Литвинов, удививший президента России Владимира Путина своей необычной «лохматой» прической, в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину рассказал, что на создание образа каждое утро он тратит около 30 секунд.

Архитектор пояснил, что его прическа не требует особого ухода и отражает профессиональный подход к дизайну. По его словам, внешний образ — это способ выразить внутренний мир человека, а также форма творческого самовыражения, в которой важно чувствовать баланс и не бояться экспериментировать.

Президент во время визита в новый концертный центр оценил здание, назвав его «конфеткой», и похвалил архитектора за талант. В то же время глава государства с улыбкой обратил внимание, что Литвинов, несмотря на «лохматый» вид, прекрасно справился со своей работой.

Ранее Путин оценил свое выступление на «Валдае».

