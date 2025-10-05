Стало известно, какие русские слова выучил в СИЗО велосипедист Сехили

Французский вело-путешественник Софиан Сехили, арестованный в Приморье, выучил по-русски несколько слов в СИЗО Уссурийска. Об этом РИА Новости рассказала его адвокат Алла Кушнир.

«Может здороваться, прощаться, (выучил по-русски - ред.) «здравствуйте», «до свидания», «спасибо»», — заявила Кушнир.

Сехили обвиняют в незаконном переходе российско-китайской границы, в обход пункта пропуска «Суйфэньхэ» — «Пограничный». По статье о незаконном пересечении государственной границы ему грозит наказание, вплоть до двух лет лишения свободы. 30 сентября Приморский суд продлил прибывание Сехили в СИЗО до третьего ноября. Он содержится в двухместной камере, где есть телевизор, двухъярусная кровать и чайник.

Велосипедист признал свою вину. Он объяснил случившееся тем, что на контрольно-пропускном пункте российские пограничники не приняли у него электронную визу. После этого он решил продолжить свое путешествие через лесополосу в обход КПП. Путешественник пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде.

Ранее Сехили проехал на велосипеде от Канады до Мексики.