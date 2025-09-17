«Даже схему нарисовал»: велосипедист из Франции рассказал, как незаконно пересек границу России

Французский велогонщик Софиан Сехили осознал, что незаконно пересек российскую границу. Как сообщил правозащитник Владимир Найдин, путешественник сам принял решение пойти через лес, когда не смог въехать в Россию по электронной визе через погранпереход. Сейчас Сехили находится в СИЗО в Уссурийске, куда в начале сентября его отправил суд. Адвокат француза добивается смягчения меры пресечения.

Французский велогонщик Софиан Сехили, задержанный в Приморье, осознал, что незаконно пересек государственную границу России, и не оспаривает свой арест. Об этом РБК сообщил председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимир Найдин.

«Он сказал, что я понимаю — я нарушил границу. <...> Он даже схему нарисовал, как переходил границу. Он понимает меру ответственности», — рассказал правозащитник.

Велогонщик уточнил, что у него была электронная виза для въезда в Россию. С этим разрешением Сехили попытался пересечь российско-китайскую границу через пункт пропуска «Суйфэньхэ» — «Пограничный». Однако мужчину остановили, после чего он решил обойти погранпереход через лес.

Найдин пояснил, что мужчина не смог въехать на территорию России через погранпункт, потому что электронные визы там, скорее всего, не работают. По словам правозащитника, Сехили сам принял решение пойти через лес.

Не жалуется на условия

По словам правозащитника, сейчас велогонщик находится в СИЗО в Уссурийске.

«Он находится в двухместной камере, там есть двухъярусная кровать, телевизор и чайник, необходимая посуда. Кормят его хорошо, три раза в день, правда, велопутешественник сказал, что еда в изоляторе для него непривычна, а также попросил передать ему растворимый кофе. Мы постараемся выполнить его просьбу», — рассказал Владимир Найдин ТАСС.

Председатель ОНК региона добавил, что жалоб на условия содержания у Сехили нет, как и проблем с администрацией изолятора. Однако у француза возникли трудности при общении со своим адвокатом, поэтому ОНК нашла для него нового адвоката.

«По словам адвоката, налажена связь с женой Сехили. Мы также связались с супругой, сообщили о нормальном самочувствии Сехили, на здоровье он не жаловался», — уточнил правозащитник в беседе с «Интерфаксом».

Защита обжаловала арест

О задержании Софиана Сехили во Владивостоке 5 сентября сообщила французская газета Le Monde. По данным издания, велогонщик дважды пытался въехать на территорию России через контрольные пункты, которые расположены на расстоянии 200 км друг от друга.

Сехили хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде — он стартовал в португальском городе Лиссабон и должен был завершить свой маршрут во Владивостоке. Однако 2 сентября на китайско-российской границе его остановили таможенники.

Софиана Сехили обвиняют в незаконном пересечение государственной границы России (ч. 1 ст. 322 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает штраф до 200 тыс. руб., принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

По данным«Интерфакса», в начале сентября суд в Приморском крае арестовал Сехили до 4 октября. Как рассказала адвокат путешественника Алла Кушнир, защита сейчас добивается смягчения меры пресечения.

«Жалоба на постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу уже подана в Приморский краевой суд через суд первой инстанции. Мы просим изменить меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества», — отметила юрист, добавив, что в качестве альтернативной меры могут быть избраны домашний арест, запрет определенных действий или подписка о невыезде.

Кушнир уточнила, что сторона защиты заключила договор об аренде квартиры, где Сехили мог бы жить во время расследования дела и суда. Эти документы представят в суд апелляционной инстанции.