В Петербурге водитель случайно избавился от боевой гранаты

МВД: в Петербурге водитель выбросил боевую гранату вместе с мусором

В Санкт-Петербурге в мусорном контейнере обнаружили боевую гранату Ф-1. Об этом сообщили в городском управлении полиции.

Инцидент произошел 2 октября у дома №145, корпус 2 по Пискаревскому проспекту. Боеприпас был изъят специалистами и доставлен на специальный полигон для уничтожения. По факту незаконного хранения взрывного устройства возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили владельца гранаты — 45-летнего жителя Петербурга, работающего водителем. Мужчина рассказал, что приобрел боеприпас в 2014 году в другом регионе, а при уборке квартиры его родственники по ошибке выбросили предмет вместе с мусором.

Правоохранители продолжают расследование обстоятельств происшествия.

В конце сентября в Москве у военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко увидели гранату, предположительно иностранного производства. Боеприпас нашел дворник недалеко от контрольно-пропускного пункта госпиталя

Ранее трехлетний мальчик нашел на улице боевую гранату и принес ее домой.