На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге водитель случайно избавился от боевой гранаты

МВД: в Петербурге водитель выбросил боевую гранату вместе с мусором
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге в мусорном контейнере обнаружили боевую гранату Ф-1. Об этом сообщили в городском управлении полиции.

Инцидент произошел 2 октября у дома №145, корпус 2 по Пискаревскому проспекту. Боеприпас был изъят специалистами и доставлен на специальный полигон для уничтожения. По факту незаконного хранения взрывного устройства возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили владельца гранаты — 45-летнего жителя Петербурга, работающего водителем. Мужчина рассказал, что приобрел боеприпас в 2014 году в другом регионе, а при уборке квартиры его родственники по ошибке выбросили предмет вместе с мусором.

Правоохранители продолжают расследование обстоятельств происшествия.

В конце сентября в Москве у военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко увидели гранату, предположительно иностранного производства. Боеприпас нашел дворник недалеко от контрольно-пропускного пункта госпиталя

Ранее трехлетний мальчик нашел на улице боевую гранату и принес ее домой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами