В США трехлетний мальчик нашел на улице боевую гранату и принес ее домой, пишет Metro.

Родители поместили находку в сарай и дождались приезда взрывотехников. Саперы прибыли на место и установили, что предмет оказался боевой гранатой — однако, по словам командира саперного отряда Клиффорда Пратта, внутри, судя по всему, находилось самодельное взрывное устройство, вставленное в оболочку гранаты.

Специалисты вывезли гранату в безлюдную местность к северу от дома для безопасной утилизации. Саперы добавили, что устройство напоминает гранаты времен Второй мировой войны и явно долгое время находилось под воздействием погоды. По данным полиции, неизвестно, каким образом и как долго боеприпас находился на территории частного дома.

Офицеры напомнили жителям о необходимости соблюдения осторожности: при обнаружении подобных предметов ни в коем случае нельзя трогать или переносить их — следует отойти на безопасное расстояние и немедленно вызвать экстренные службы.

Ранее пожар в жилой многоэтажке в Париже произошел из-за полицейской гранаты.