На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме обвинили шоу «Маменькин сынок» в подрыве института семьи

Депутат Останина обвинила шоу «Маменькин сынок» в подрыве института семьи
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина считает, что ТВ-шоу «Маменькин сынок» опускает мужчин ниже плинтуса. Об этом она заявила в разговоре с Осторожно Media.

По ее словам, телеканал «Ю», по которому транслируется шоу, вел пропаганду традиционных ценностей только в прошлом году, который был объявлен Годом семьи. В 2025 году телеканал стал запускать проекты, которые, по мнению депутата, «подрывают институт семьи».

Останина считает неправильным, что в Год защитника Отечества «Ю» транслирует проекты, которые показываю российских мужчин «бесхребетными, и без стержня», вместо того, чтобы «показывать сильных и успешных ребят».

Глава думского комитета по вопросам семьи Настолько увидела в шоу «надуманные проблемы, которые ради просмотров и какого-то псевдорейтинга, себе создатели канала придумали».

В сентябре депутат Татьяна Буцкая заявила, что в Минкультуры проверят шоу «Маменькин сынок» на соответствие семейным ценностям.

Ранее в Татарстане разработали методичку для продвижения традиционных ценностей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами