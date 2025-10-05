В Госдуме обвинили шоу «Маменькин сынок» в подрыве института семьи

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина считает, что ТВ-шоу «Маменькин сынок» опускает мужчин ниже плинтуса. Об этом она заявила в разговоре с Осторожно Media.

По ее словам, телеканал «Ю», по которому транслируется шоу, вел пропаганду традиционных ценностей только в прошлом году, который был объявлен Годом семьи. В 2025 году телеканал стал запускать проекты, которые, по мнению депутата, «подрывают институт семьи».

Останина считает неправильным, что в Год защитника Отечества «Ю» транслирует проекты, которые показываю российских мужчин «бесхребетными, и без стержня», вместо того, чтобы «показывать сильных и успешных ребят».

Глава думского комитета по вопросам семьи Настолько увидела в шоу «надуманные проблемы, которые ради просмотров и какого-то псевдорейтинга, себе создатели канала придумали».

В сентябре депутат Татьяна Буцкая заявила, что в Минкультуры проверят шоу «Маменькин сынок» на соответствие семейным ценностям.

Ранее в Татарстане разработали методичку для продвижения традиционных ценностей.