Медики сообщили о состоянии выжившей альпинистки на Камчатке

На Камчатке врачи оценили состояние выжившей альпинистки, пострадавшей при восхождении на Вилючинский вулкан, как стабильно тяжелое. О этом сообщили ТАСС в Елизовской районной больнице.

Женщина находится в реанимации.

По данным синоптиков, в настоящее время Камчатка находится под влиянием Охотоморского циклона, что осложняет погодные условия в регионе.

Инцидент произошел 4 октября, когда трое туристов начали подъем на Вилючинский вулкан без официальной регистрации маршрута. Во время восхождения двое участников сорвались и получили смертельные травмы. Третья женщина сумела удержаться на склоне, однако не смогла спуститься из-за сильного обледенения и ночевала на холоде, после чего получила серьезное обморожение.

Для проведения спасательной операции было привлечено около 40 человек — сотрудники МЧС, врачи центра медицины катастроф и волонтеры.

