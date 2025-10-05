На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медики сообщили о состоянии выжившей альпинистки на Камчатке

Состояние спасенной на Камчатке альпинистки оценили как тяжелое
true
true
true
close
МЧС России

На Камчатке врачи оценили состояние выжившей альпинистки, пострадавшей при восхождении на Вилючинский вулкан, как стабильно тяжелое. О этом сообщили ТАСС в Елизовской районной больнице.

Женщина находится в реанимации.

По данным синоптиков, в настоящее время Камчатка находится под влиянием Охотоморского циклона, что осложняет погодные условия в регионе.

Инцидент произошел 4 октября, когда трое туристов начали подъем на Вилючинский вулкан без официальной регистрации маршрута. Во время восхождения двое участников сорвались и получили смертельные травмы. Третья женщина сумела удержаться на склоне, однако не смогла спуститься из-за сильного обледенения и ночевала на холоде, после чего получила серьезное обморожение.

Для проведения спасательной операции было привлечено около 40 человек — сотрудники МЧС, врачи центра медицины катастроф и волонтеры.

До этого три человека застряли на Эльбрусе на высоте 5300 метров из-за травмы одного из них. Мужчина получил перелом лодыжки, поэтому двигаться дальше ему было сложно. Остальные обветрили лица из-за сильного ветра.

Ранее 25 альпинистов застряли на Эльбрусе после обрыва канатной дороги.

