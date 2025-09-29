На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Троим застрявшим на Эльбрусе альпинистам удалось спастись

Трое альпинистов, застрявших на Эльбрусе из-за травмы товарища, спаслись
true
true
true
close
Соцсети

Альпинисты, застрявшие на Эльбрусе из-за травмы товарища, смогли живыми спуститься с горы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Один из экстремалов получил перелом лодыжки и нуждается в восстановлении. Двоим другим повезло больше — они лишь обветрили лица из-за сильного ветра, который дул со скоростью до 50 км/ч.

Незарегистрированная группа из трех человек застряла на Эльбрусе на высоте 5300 метров. Один из участников похода повредил ногу, что и стало причиной их затруднительного положения.

Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее. Гора включена в список высочайших вершин частей света «Семь вершин». Ее пытаются покорить тысячи альпинистов. Однако восхождение на Эльбрус может быть опасным из-за специфического географического положения горы и непредсказуемой погоды.

Так, в начале сентября сообщалось о пропаже на Эльбрусе белорусского альпиниста. 26-летний мужчина не выходил на связь с 3 сентября. Он планировал подняться на горную вершину Терсколак, не зарегистрировав маршрут. Позже спасатели нашли его без признаков жизни у водопада Терскол.

Ранее 25 альпинистов застряли на Эльбрусе после обрыва канатной дороги.

