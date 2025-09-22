На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турист месяц провел в тюрьме чужой страны из-за своего имени

В Италии турист попал в тюрьму из-за преступника с похожим именем
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Приехавший в Италию в отпуск турист из Румынии месяц провел в тюрьме, потому что оказался тезкой преступника, находившегося в розыске. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По данным журналистов, мужчина успел заселиться в отель и позавтракать, после чего его задержали карабинеры. Оказалось, что румына с таким же именем разыскивают в Италии за кражу.

«Адвокату пришлось искать доказательства, подтверждающие, что произошла путаница, поскольку первый судебный процесс по делу <...> датируется 2014 годом, а последний обвинительный приговор — 2020 годом», — говорится в материале.

По словам юриста, турист месяц провел в тюрьме, так как компьютерные системы полиции, суда, тюрьмы и карабинеров не связаны, и адвокат обращался в каждое ведомство отдельно, чтобы получить нужные документы. Это заняло немало времени.

19 сентября гражданин Румынии наконец вышел на свободу и встретился с семьей. Они собираются несколько дней отдохнуть после случившегося, а затем вернутся на родину.

До этого сообщалось, что в Сан-Франциско полиция задержала бывшего шеф-повара известных ресторанов Валентино Лучина по подозрению в ограблении трех банков в течение одного дня. По данным полиции, мужчина в Центральном районе города входил в банковские отделения и передавал кассирам записки с требованием наличных. Те отдавали деньги, опасаясь за свою жизнь.

Ранее во Франции ограбили музей естественной истории.

