Турист месяц провел в тюрьме чужой страны из-за своего имени

Приехавший в Италию в отпуск турист из Румынии месяц провел в тюрьме, потому что оказался тезкой преступника, находившегося в розыске. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По данным журналистов, мужчина успел заселиться в отель и позавтракать, после чего его задержали карабинеры. Оказалось, что румына с таким же именем разыскивают в Италии за кражу.

«Адвокату пришлось искать доказательства, подтверждающие, что произошла путаница, поскольку первый судебный процесс по делу <...> датируется 2014 годом, а последний обвинительный приговор — 2020 годом», — говорится в материале.

По словам юриста, турист месяц провел в тюрьме, так как компьютерные системы полиции, суда, тюрьмы и карабинеров не связаны, и адвокат обращался в каждое ведомство отдельно, чтобы получить нужные документы. Это заняло немало времени.

19 сентября гражданин Румынии наконец вышел на свободу и встретился с семьей. Они собираются несколько дней отдохнуть после случившегося, а затем вернутся на родину.

