Детям мигрантов дадут возможность пересдать тест по русскому языку

Минпросвещения: дети мигрантов могут пересдать тест по русскому языку
Максим Богодвид/РИА Новости

Министерство просвещения Россия предоставляет все возможности для пересдачи детьми мигрантов тестирования по русскому языку. Об этом сообщил первый замминистра просвещения Александр Бугаев, передает ТАСС.

«Для того, чтобы учиться в школе, необходимо знать русский язык. В этих целях созданы условия для обучения и есть возможность и научиться русскому языку, и пройти тестирование повторно», — сказал он.

До этого глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что ситуация, когда дети мигрантов не посещают школу, недопустима. По его словам, в настоящее время в России несколько сотен тысяч детей-мигрантов не учатся. Фадеев подчеркнул, что российская Конституция предполагает, что все дети должны учиться независимо от гражданства.

В сентябре комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики рекомендовала профильным министерствам внести изменения в контрольно-измерительные материалы и порядок тестирования детей мигрантов на знание русского языка.

Ранее был назван самый популярный предмет ЕГЭ по выбору.

