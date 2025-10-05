Детям мигрантов дадут возможность пересдать тест по русскому языку

Министерство просвещения Россия предоставляет все возможности для пересдачи детьми мигрантов тестирования по русскому языку. Об этом сообщил первый замминистра просвещения Александр Бугаев, передает ТАСС.

«Для того, чтобы учиться в школе, необходимо знать русский язык. В этих целях созданы условия для обучения и есть возможность и научиться русскому языку, и пройти тестирование повторно», — сказал он.

До этого глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что ситуация, когда дети мигрантов не посещают школу, недопустима. По его словам, в настоящее время в России несколько сотен тысяч детей-мигрантов не учатся. Фадеев подчеркнул, что российская Конституция предполагает, что все дети должны учиться независимо от гражданства.

В сентябре комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики рекомендовала профильным министерствам внести изменения в контрольно-измерительные материалы и порядок тестирования детей мигрантов на знание русского языка.

