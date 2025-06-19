Назван самый популярный предмет ЕГЭ по выбору

В Рособрнадзоре заявили, что обществознание остается самым востребованным предметом по выбору на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), его выбирают около 40% всех сдающих. При этом средний тестовый балл остается на уровне предыдущих лет, пишет «Интерфакс».

«Обществознание по-прежнему остается самым популярным предметом по выбору, который ежегодно сдают около 40% всех участников ЕГЭ», - говорится в сообщении.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что стабильное количество выпускников, выбравших обществознание, на фоне роста числа сдающих профильные математику, физику, химию и биологию, свидетельствует о том, что все больше молодых людей нацеливаются на инженерные, естественно-научные и IT-специальности.

Предварительные данные по ЕГЭ 2025 года по обществознанию аналогичны показателям 2024 и 2023 годов, при этом средний балл тестирования составил 53,61.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ-2025 на 100 баллов сдали 5780 выпускников.

Ранее эксперт раскрыл технологию, которая заменит ЕГЭ в школах.