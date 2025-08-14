Эксперт рассказал о зависимости Украины от российского газа

Несмотря на публичную агрессивную риторику и бесконечные призывы к санкциям в отношении российских энергоносителей, Украина по-прежнему критически зависит от газа России. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

По его словам, если раньше Украина покупала газ по виртуальному реверсу (посредством взаимозачетов со странами Восточной Европы), то с января 2025 года, когда власти перекрыли транзит, газ приходит обходным путем, через «Турецкий поток» и балканские страны, что обходится значительно дороже.

Кроме того, средства на топливо приходится просить у европейских партнеров. Таким образом, Украина поддерживает завышенные цены на газовом рынке Европы, с одной стороны, оттягивая на себя дополнительные объемы, а с другой — препятствуя прямым закупкам топлива у России, рассказал Юшков.

12 августа газета «Известия» сообщила, что Россия и Сербия обсуждают создание новых энергокоридоров, способных изменить логистику Юго-Восточной Европы. Ключевой проект — газопровод Сербия — Венгрия для поставок в Словакию и Австрию, что актуально после прекращения транзита через Украину.

Ранее сообщалось, что Европа выделит Украине €500 млн на закупку газа к зиме.