Рейсы с россиянами на борту улетели с Хайнаня, несмотря на тайфун

Два рейса в Россию вылетели с Хайнаня на фоне приближающегося тайфуна
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Вопреки надвигающемуся на юг Китая тайфуну «Матмо» из города Саньи на острове Хайнань в Россию вылетели два рейса. Об этом сообщает ТАСС.

В диспетчерской службе воздушной гавани уточнили, что речь идет о рейсах в Хабаровск и Екатеринбург. Источник отметил, что один аэропорт острова работает штатно, хотя и не исключены задержки рейсов из-за погоды, а другой — Хайкоу Мэйлань — приостановил работу до второй половины следующего дня.

До этого Национальная обсерватория Китая объявила красный (наивысший) уровень опасности из-за надвигающегося на юг страны тайфуна «Матмо». Из-за приближающегося атмосферного вихря в городах Хайкоу и Вэньчан на Хайнане временно прекратили занятия в школах, деловую активность, авиасообщение и движение общественного транспорта. Поезда не будут курсировать 5 и 6 октября.

По прогнозам, тайфун будет двигаться на северо-запад со скоростью 25–30 км/ч, постепенно усиливаясь. Максимальная скорость ветра может составить 42–48 м/с.

Ранее китайцы вышли ловить рыбу на затопленные после супертайфуна улицы.

