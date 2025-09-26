В Китае люди ловят рыбу на затопленных улицах после супертайфуна «Рагаса»

На видео попало, как люди ловят на улицах рыбу после супертайфуна «Рагаса»

Мощный супертайфун «Рагаса», обрушившийся на юг Китая, принес не только разрушения, но и неожиданный «бонус» для жителей прибрежных городов. После прохождения циклона улицы Макао и побережье Чжанчжоу превратились в импровизированные рыболовные угодья, пишет портал Mint.

В Макао, где сильный шторм вызвал масштабные наводнения, местные жители были замечены за ловлей рыбы, которую вода принесла прямо на проезжую часть. В социальных сетях появились видеоролики, на которых люди бредут по колено в воде с сетями и пластиковыми пакетами, собирая улов. Некоторые умудрялись грузить пойманную рыбу на велосипеды, другие делали селфи на фоне добычи.

«Теперь жители заходят в воду и ловят рыбу, словно это огромный пруд», — рассказал очевидец.

Аналогичная картина наблюдалась и в городе Чжанчжоу провинции Фуцзянь. Как сообщают СМИ, после отлива жители спешили на побережье с ведрами, чтобы собрать устриц, которых волны выбросили на берег. Пользователи интернета в шутку назвали это явление «морепродуктовым фуршетом», который устроил тайфун.

