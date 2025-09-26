На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае люди ловят рыбу на затопленных улицах после супертайфуна «Рагаса»

На видео попало, как люди ловят на улицах рыбу после супертайфуна «Рагаса»
true
true
true

Мощный супертайфун «Рагаса», обрушившийся на юг Китая, принес не только разрушения, но и неожиданный «бонус» для жителей прибрежных городов. После прохождения циклона улицы Макао и побережье Чжанчжоу превратились в импровизированные рыболовные угодья, пишет портал Mint.

В Макао, где сильный шторм вызвал масштабные наводнения, местные жители были замечены за ловлей рыбы, которую вода принесла прямо на проезжую часть. В социальных сетях появились видеоролики, на которых люди бредут по колено в воде с сетями и пластиковыми пакетами, собирая улов. Некоторые умудрялись грузить пойманную рыбу на велосипеды, другие делали селфи на фоне добычи.

«Теперь жители заходят в воду и ловят рыбу, словно это огромный пруд», — рассказал очевидец.

Аналогичная картина наблюдалась и в городе Чжанчжоу провинции Фуцзянь. Как сообщают СМИ, после отлива жители спешили на побережье с ведрами, чтобы собрать устриц, которых волны выбросили на берег. Пользователи интернета в шутку назвали это явление «морепродуктовым фуршетом», который устроил тайфун.

Ранее с Филиппин эвакуировали тысячи человек из-за супертайфуна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами