Роспотребнадзор отреагировал на заражение россиян вирусом Коксаки в Турции

Роспотребнадзор направил запрос в минздрав Турции после появления данных о россиянах, заразившихся вирусом Коксаки (острой инфекционной болезнью, вызываемой кишечными вирусами, с лихорадкой и многообразными клиническими симптомами) на отдыхе в Анталье. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Роспотребнадзор запросил у республики данные и по каналам, установленным Международными медико-санитарными правилами ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), а также обратился в Ассоциацию туроператоров и к СМИ. В ведомстве заверили, что контролируют ситуацию.

До этого Telegram-канал SHOT написал, что туристы из РФ пожаловались на распространение вируса Коксаки в одной из гостиниц. Россиянка, отдыхающая в гостинице Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде заявила, что спустя четыре дня после прилета самочувствие ее ребенка ухудшилось. У мальчика поднялась температура, на коже появилась сыпь.

Во время визита в местную больницу ему диагностировали вирус Коксаки. В результате и ребенку, и родителям запретили посещать общие зоны в отеле. Покинуть страну до выздоровления сына они не смогут.

Другие постояльцы отеля тоже жаловались на заражение этим вирусом. Так, соответствующий диагноз поставили всей семье россиян с тремя детьми. Отдыхающие предположили, что дети заразились после посещения детской комнаты отеля.

Ранее в турецком отеле удивились, услышав о вирусе Коксаки.