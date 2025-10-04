На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нидерландах отменили сотни авиарейсов из-за шторма «Эми»

NU: более 150 авиарейсов отменены в амстердамском аэропорту Схипхол из-за шторма
true
true
true
close
Milan Rademakers/Shutterstock/FOTODOM

Более 150 авиарейсов отменены в амстердамском аэропорту Схипхол из-за сильного ветра, вызванного штормом «Эми», который движется на Нидерланды со стороны Великобритании и Ирландии. Об этом сообщает портал NU.nl.

По его данным, только авиакомпания KLM отменила около 80 прибывающих и 70 вылетающих рейсов.

Королевский метеорологический институт Нидерландов объявил в стране желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупредили, что ветер может усилиться до 90 км/ч, а на побережье — до 100 км/ч.

Из-за непогоды власти отменили веломарафон в Нунспете и мотокросс в провинции Утрехт.

На севере Великобритании и Ирландии около 300 тыс. зданий остались без электричества из-за шторма «Эми». По данным Sky News, в результате разбушевавшейся стихии в ирландском городе Леттеркенни местный житель получил несовместимые с жизнью травмы.

Журналисты отмечают, что накануне самые сильные ветра фиксировались на севере Британии. При этом 4 октября будет очень ветрено повсюду, предупредили в Метеорологическом бюро. Сейчас по силе ветра лидируют шотландский остров Тири (98 миль в час, или 44 м/c) и Кейпел-Куриг в Северном Уэльсе (85 миль в час, или 38 м/с).

Ранее пропавшую во время шторма собаку нашли за 3 тыс. км от дома.

