В Британии и Ирландии 300 тысяч зданий остались без света из-за шторма

Sky News: шторм «Эми» обесточил 300 тысяч зданий в Великобритании и Ирландии

Около 300 тыс. зданий на севере Великобритании и Ирландии остались без электричества из-за шторма «Эми». Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Около 184 тысяч домов, ферм и предприятий по всей Ирландии остались без электричества... В Северной Ирландии, по данным NIE Networks, обесточено 50 тысяч объектов... Компания Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) заявила, что все еще работает над восстановлением подачи электроэнергии 62 тысячам клиентов», - говорится в материале.

Как отмечается, в результате разбушевавшейся стихии в ирландском городе Леттеркенни местный житель получил травмы, не совместимые с жизнью.

Журналисты отмечают, что накануне самые сильные ветра фиксировались на севере Британии. Однако в субботу, 4 октября, будет очень ветрено повсюду, предупредили в Метеорологическом бюро. Сейчас по силе ветра лидирует шотландский остров Тири (98 миль в час, или 44 м/c) и Кейпел-Куриг в Северном Уэльсе (85 миль в час, или 38 м/с).

Синоптики также передают, что на открытых прибрежных и холмистых территориях, например, на севере Шотландии, порывы ветра достигают скорости 90 миль в час (40 м/с). На этих территориях отмечен желтый уровень опасности, который указывает на потенциальную опасность для жизни.

