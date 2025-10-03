NYP: в США собака сбежала во время шторма и была найдена в 3000 км от дома

В США собака сбежала во время шторма и была найдена спустя два месяца в 3000 км от дома, пишет New York Post.

В Калифорнии собака по кличке Опи, 5-летняя помесь овчарки и корги, сбежала из дома во время шторма и исчезла на два месяца. Хозяева опасались худшего, но питомец чудесным образом был найден на окраине Чикаго, более чем в 3000 км от родного дома.

Когда собаку доставили в полицейское управление, сотрудники использовали сканер для проверки микрочипа на ее ошейнике, который подтвердил позволил связаться с его хозяйкой.

Владелица Опи сначала сомневалась, что информация верна, но уже 1 октября смогла забрать собаку из приюта. Сейчас она возвращается с Опи в Калифорнию.

По словам работников приюта, существует вероятность, что кто-то подобрал Опи после его побега и каким-то образом увез его в штат Иллинойс. Сотрудники подчеркнули важность актуальности данных микрочипа, чтобы в случае исчезновения или кражи животного можно было быстро связаться с настоящими владельцами.

Ранее зоопсихолог назвала правила, которые помогут питомцам справиться с осенней депрессией.