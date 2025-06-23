Туристка заразилась опасной инфекцией в Греции и впала в кому

Туристка из Британии заразилась инфекцией и впала в кому во время отдыха в Греции

Британка подхватила опасную инфекцию во время отпуска в Греции, пишет The Sun.

Донна Джоблинг приехала на Крит, чтобы отдохнуть в отеле по системе «все включено», но уже через несколько дней после заселения у 57-летней женщины появились симптомы инфекции грудной клетки, а затем ее состояние резко ухудшилось.

11 июня женщину доставили в больницу города Ираклион, где врачи ввели ее в искусственную кому. У пациентки диагностировали легионеллез (болезнь легионеров), который вызывает острую дыхательную недостаточность и пневмонию, а также может привести к летальному исходу.

Как отмечается, Донна страдает хроническими заболеваниями, включая эпилепсию, что усложняет лечение. Она находится в стабильном состоянии, но ситуация остается тяжелой. Ее родственники срочно прилетели на Крит, чтобы быть рядом с Донной, которая продолжает бороться за жизнь в реанимации.

После случившегося туроператор Easyjet Holidays переселил других гостей из отеля, где заразилась британская туристка, а местные власти усилили контроль качества воды.

Ранее российские туристы сообщили о заражении вирусом Коксаки в турецком отеле.