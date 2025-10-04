На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Осужденный за передачу информации Украине житель ДНР не признал вину

ФСБ: осужденный на 15 лет за госизмену врач из ДНР отказался признать вину
Anelo/Shutterstock

Житель поселка городского типа Володарское в Донецкой народной республике (ДНР) Сергей Петрик отказался признать вину по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по ДНР в Telegram-канале.

«Я считаю себя невиновным... Прошу, чтобы меня оправдали», — сказал Петрик на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР.

«Верховный суд ДНР признал Петрика Сергея Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России «Государственная измена» и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчине также назначили штраф в размере 105 тыс. рублей.

В ходе расследования стало известно, что мужчина вышел на связь с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) в мессенджере WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и передавал им данные о местах дислокации подразделений российской армии.

До этого врач приемного отделения из ДНР получил 15 дет заключения за госизмену. Срок врач будет отбывать в колонии строгого режима. Также его приговорили к штрафу в 105 тысяч рублей и ограничению свободы на год.

Ранее Захарова рассказала о попытках Британии склонить россиян к госизмене.11

