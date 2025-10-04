Более десяти судов «Флотилии стойкости» продолжают путь к Газе

Почти 150 активистов на 11 судах «Флотилии стойкости» продолжают путь к Газе

Почти 150 человек на 11 судах «Флотилии стойкости» продолжают движение к сектору Газа с грузом гуманитарной помощи. Об этом РИА Новости сообщили в турецком Фонде гуманитарной помощи «Права и свободы человека» (IHH), который принимал участие в организации плавания.

«Флотилия стойкости», состоящая из 11 судов, продолжает путь к сектору Газа. На борту 11 судов гуманитарная помощь и медицинское снабжение, а также 146 активистов из 22 стран», -— сообщили в фонде.

На текущий момент суда, вышедшие из порта в Италии, находятся на расстоянии примерно 550 километров от Газы. В фонде заявили, что их цель – доплыть до Газы в течение нескольких дней. Отмечается, что значительная часть активистов – журналисты и медики.

3 октября ЦАХАЛ сообщил о перехвате 42 судов «Флотилии стойкости». Операция, по данным ЦАХАЛ, заняла 12 часов и была направлена на предотвращение прорыва морской блокады сектора Газа.

Ранее Турция назвала терактом нападение кораблей Израиля на «Флотилию стойкости».