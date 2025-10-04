На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян предпочитают безалкогольное пиво

Ромир: четверть россиян предпочитает безалкогольное пиво
true
true
true
close
Shutterstock

Доля совершеннолетних россиян, предпочитающих безалкогольное пиво составляет 25%, в 2023-м показатель достигал 20%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование компании «Ромир».

Согласно данным, объем потребления безалкогольного пива в литрах вырос на 11% сравнительно с 2024 годом. В «Ромире» это характеризуют как важное направление в индустрии, а не уходящий тренд. Увеличение потребление безалкогольного пива говорит об изменениях запроса населения, указали в компании.

«Безалкогольные бренды предлагают ценителю соответствующую его запросу альтернативу: оставаться приверженцем сложного вкуса и культуры пивоварения, но при этом обойти вопрос градуса», — сообщила директор по работе с клиентами «Ромир» Маргарита Абрамкина.

Исследование проходило на базе потребительской панели «Ромир», объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. покупателей в 240 российских городах, уточняет агентство.

Накануне эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский заявил «Газете.Ru», что до конца 2025 года пиво в России подорожает на 8-12%. Главной причиной он назвал повышение акциза на пиво в текущем году — для напитков крепостью до 8,6% ставка выросла с 26 до 30 рублей за литр.

Ранее в России повысили пошлины на ввоз пива из недружественных стран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами