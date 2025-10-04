Стало известно, сколько россиян предпочитают безалкогольное пиво

Доля совершеннолетних россиян, предпочитающих безалкогольное пиво составляет 25%, в 2023-м показатель достигал 20%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование компании «Ромир».

Согласно данным, объем потребления безалкогольного пива в литрах вырос на 11% сравнительно с 2024 годом. В «Ромире» это характеризуют как важное направление в индустрии, а не уходящий тренд. Увеличение потребление безалкогольного пива говорит об изменениях запроса населения, указали в компании.

«Безалкогольные бренды предлагают ценителю соответствующую его запросу альтернативу: оставаться приверженцем сложного вкуса и культуры пивоварения, но при этом обойти вопрос градуса», — сообщила директор по работе с клиентами «Ромир» Маргарита Абрамкина.

Исследование проходило на базе потребительской панели «Ромир», объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. покупателей в 240 российских городах, уточняет агентство.

Накануне эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский заявил «Газете.Ru», что до конца 2025 года пиво в России подорожает на 8-12%. Главной причиной он назвал повышение акциза на пиво в текущем году — для напитков крепостью до 8,6% ставка выросла с 26 до 30 рублей за литр.

Ранее в России повысили пошлины на ввоз пива из недружественных стран.