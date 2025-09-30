США депортировали около 100 граждан Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа депортирует из страны самолет примерно с 100 иранцами. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных иранских и американского чиновников.

Чартерный рейс с депортированными иранцами вылетел из Луизианы вечером 29 сентября и должен прибыть в Иран после пересадки в Катаре 30 сентября.

Чиновники рассказали, что МИД Ирана координирует возвращение депортированных граждан, им были даны заверения в безопасности и отсутствии каких-либо проблем.

В августе издание The Wall Street Journal писало, что десятки тысяч украинских беженцев могут вскоре начать депортировать из США в случае потери ими правового гуманитарного статуса. По данным источника журналистов, в ближайшее время статуса беженцев могут лишить порядка 120 тысяч украинцев, прибывших в США за последние два года.

Ранее США депортировали из страны первых украинцев.