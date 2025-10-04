По подозрению в убийстве вдовы и сына якутского политика задержали девушек-подростков

СК: в убийстве вдовы и сына политика Михайлова подозревают дочь и ее подругу

По делу об убийстве вдовы и сына якутского политика Саввы Михайлова задержали двоих несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Республике в Telegram-канале.

«4 октября 2025 года по подозрению в совершении указанного преступления задержаны дочь убитой и ее подруга», — сказано в сообщении.

В ближайшее время в суд будет внесено ходатайство об избрании задержанным меры пресечения, связанной с изоляцией от общества, добавили в ведомстве.

О происшествии стало известно 4 октября. Как писал Telegram-канал Baza, речь идет о семье общественника, бывшего зампреда якутского Госкомитета по занятости населения и бойца СВО Саввы Михайлова, который скончался в госпитале в 2023 году.

С места преступления изъяли молоток и нож. Как сообщалось позже, следователи завели дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)

