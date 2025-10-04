На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рассказ россиянки о пытках ее отца в СБУ стал поводом для возбуждения дела

Уголовное дело завели после заявления жительницы Шебекино о пытках ее отца в СБУ
УВД ВГА Харьковской области

Заявление жительницы Шебекино Анастасии Быковой о том, что сотрудники Службы безопасности Украины (ВСУ) пытали ее отца, послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщило Управление внутренних дел (УВД) российской администрации Харьковской области в Telegram-канале.

«Учитывая собранные доказательства и очевидный состав преступления, следствием УВД <...> возбуждено уголовное дело», — говорится в публикации.

В ней уточняется, что действия сотрудников СБУ были квалифицированы по трем статьям УК РФ. Речь идет об истязании, незаконном лишении свободы и вымогательстве.

«Указанные преступления совершены группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 35 УК РФ), что является отягчающим обстоятельством», — подчеркнули в управлении.

2 октября Быкова рассказала журналистам РИА Новости, что представители СБУ пытались ее завербовать, угрожая расправой над ее отцом. По словам женщины, украинские силовики около 1,5 часа демонстрировали ей через видеозвонок избиение мужчины и требовали предоставить доступ к ее аккаунту в мессенджере Telegram, где она является администратором харьковского чата. Кроме того, жительницу Шебекино пытались заставить собирать данные о перемещении техники Вооруженных сил РФ.

Ранее Быкова призвала ООН расследовать пытки ее отца сотрудниками СБУ.

