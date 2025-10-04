На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В украинском городе Ровно произошло частичное отключение света

Администрация Ровненской области: в административном центре частично пропал свет
Depositphotos

Частичное отключение света произошло в административном центре Ровненской области на западе Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации региона Александр Коваль.

«По техническим причинам часть абонентов областного центра осталась без электроснабжения. Электрики работают над решением проблемы», — говорится в заявлении.

Чиновник уточнил, что свет планируют вернуть в течение нескольких часов. При этом Коваль не раскрыл точные причины отключения электроснабжения и не назвал количество абонентов, временно оставшихся без света.

4 октября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в городе Чернигове на севере страны наблюдаются перебои с электроснабжением. Перед этим в населенном пункте произошли несколько взрывов и начался сильный пожар.

За два дня до этого в двух областях Украины — Винницкой и Черниговской — ввели графики отключения света. Они будут действовать с 1 октября текущего года по 1 апреля 2026 года. Сообщившее об этом информационное агентство УНИАН написало, что графики «не означают автоматических или ежедневных отключений в ближайшее время». Ожидается, что их будут применять только в случае распоряжений «Укрэнерго» или массовых поражений энергосистемы.

Ранее в украинском городе Днепре после яркой вспышки в небе пропало электричество.

