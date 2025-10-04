Пьяный тюменец рассекал по поселку на автомобиле, угнанном у сотрудников ритуальных услуг

Жителя Тюменской области подозревают в угоне автомобиля сотрудников ритуальных услуг. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел в поселке Голышманово. По данным полиции, 36-летнего мужчину заметили, когда он ехал по населенному пункту.

«Показания алкотестера составили 1.04 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», – сообщается в публикации.

В беседе с сотрудниками правоохранительных органов водитель рассказал, что в этот день употреблял алкогольные напитки, после застолья ему захотелось прокатиться по поселку, поэтому он угнал машину ритуальных услуг.

Выяснилось, что у мужчины ранее отобрали права за езду в нетрезвом виде. После инцидента мужчину привлекут к уголовной ответственности.

До этого в Уссурийске задержали полицейского за присвоение арестованной машины. Он вывез автомобиль с территории участка и в период с февраля по октябрь разъезжал на ней. Мужчину взяли под арест.

Ранее в США пьяная 13-летняя девочка угнала машину и попала в ДТП.