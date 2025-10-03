Полицейский угнал арестованное авто и больше полугода разъезжал на нем в Приморье

В Приморском крае полицейский угнал арестованный автомобиль и больше полугода ездил на нем. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Своим служебным положением воспользовался сотрудник правоохранительных органов из города Уссурийск. Он вывез машину с территории участка и ездил на ней с февраля по октябрь. Однако был пойман. В отношении стража порядка возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако, по данным издания, прокуратура с этим не согласна и будет добиваться отправки полицейского в СИЗО.

До этого бывший сотрудник Следственного комитета (СК) России угнал машину во Владивостоке и на ней повредил несколько шлагбаумов у здания правительства Приморья, въехал в автобус, а также зацепил машину Росгвардии и снес двери местного храма. Угонщика возмутило, что в храме разрешали ставить только купленные у них свечи.

Во время задержания мужчина передал привет чиновникам, назвал их взяточниками и дал им сутки, чтобы покинуть страну. Его попросили пройти тест на алкогольное опьянение. Прибор показал ноль промилле. Стражу порядка грозит привлечение к уголовной ответственности сразу по нескольким статьям.

Ранее россиянин угнал автомобиль такси, угрожая водителю пистолетом, и перевернулся на нем.