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Избрана мера пресечения в отношении обвиняемых в хищении бюджетных средств

Суд избрал меру пресечения подозреваемым в хищениях у Минобороны

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Суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемых в многомиллионном хищении бюджетных средств при предоставлении субсидий. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

Фигурантами уголовного дела о мошенничестве организованной группой являются заместитель начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны Сергей Тера, а также Марина Тера, Ирина Шустова, Залина Каирова и Марина Дзукаева.

Кроме того, по этому делу проходит Геннадий Гаев, обвиняемый в мошенничестве при получении выплат и покушении на дачу взятки, и Эльбрус Тебиев, обвиняемый в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой.

По данным следствия, в 2021–2024 годах Сергей Тера, Марина Тера, Шустова, Каирова и Дзукаева за взятку оказали содействие Гаеву и Тебиеву в получении жилищных субсидий, внеся в жилищные дела недостоверные сведения. Этим они причинили ущерб Минобороны в размере нескольких десятков миллионов рублей.

В отношении Сергея Теры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным фигурантам в виде домашнего ареста. На имущество обвиняемых стоимостью более восьми миллионов рублей наложили арест.

Уголовное дело в отношении Гаева выделено в отдельное производство и направлено военному прокурору.

17 октября СК возбудил дело против сотрудников «Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца», подозреваемых в хищении 130 млн руб.

Ранее в Москве задержали экс-замминистра энергетики из-за махинаций в Кузбассе.

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