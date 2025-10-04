В Томске пьяный подросток избил ребенка в подъезде

В Томске подростка задержали за нападение на девочку в подъезде

В Томске молодого человека подозревают в нападении на 11-летнюю девочку. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Ивана Черных. Очевидцы обратились в полицию и рассказали о том, что в подъезде дома неизвестные ударили ребенка по голове.

Прибывшие на место полицейские задержали 17-летнего юношу.

«В ходе медицинского освидетельствования установлено, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего проводится проверка, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

