В Томске пьяный подросток избил ребенка в подъезде

В Томске подростка задержали за нападение на девочку в подъезде
Shutterstock

В Томске молодого человека подозревают в нападении на 11-летнюю девочку. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Ивана Черных. Очевидцы обратились в полицию и рассказали о том, что в подъезде дома неизвестные ударили ребенка по голове.
Прибывшие на место полицейские задержали 17-летнего юношу.

«В ходе медицинского освидетельствования установлено, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего проводится проверка, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Сыктывкаре мужчина напал на школьника в подъезде. Сначала он последовал за мальчиком на улице и попытался отобрать пакет с продуктами, но в тот момент в ситуацию вмешался прохожий.

После этого мужчина не отстал, зашел вместе с ребенком в подъезд и там снова попытался забрать еду и телефон матери. Крики школьника услышали окружающие и заставили вернуть пакет.

Ранее в Воронеже молодые люди похитили стоявшую у подъезда девушку.

