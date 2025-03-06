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В Хакасии в отношении местного жителя возбудили дело за экстремистскую деятельность

В Хакасии местного жителя обвинили в организации экстремистской деятельности
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Сергей Булкин/Globa Look Press

Правоохранительные органы подозревают жителя Черногорска республики Хакасия в организации деятельности экстремистского сообщества. Об этом со ссылкой на республиканское управление ФСБ сообщает ТАСС.

Установлено, что 60-летний мужчина, придерживающийся деструктивной идеологии экстремистской организации «Граждане СССР» (организация запрещена в России), пропагандировал ее деятельность с помощью личных бесед с гражданами и размещения фото- и видеоматериалов в интернете.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за организацию экстремистского сообщества. Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

26 февраля сообщалось, что в Петербурге суд оштрафовал россиянина за возложение цветов с желто-голубой лентой к памятнику Шевченко.

Ранее жителя Приамурья осудили за подготовку теракта.

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