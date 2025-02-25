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Житель Башкирии, состоявший в «Гражданах СССР», попал под уголовное дело

СК: на жителя Башкирии завели уголовное дело за участие в «Гражданах СССР»
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РИА Новости

Житель города Октябрьский в Башкирии попал под уголовное дело из-за того, что вступил в объединение «Граждане СССР» (организация запрещена в России). Об этом сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

«Несмотря на осведомленность о признании деятельности организации экстремистской <...>, подозреваемый продолжал принимать активное участие в ее деятельности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина активно распространял листовки «Граждан», пока на него не вышла ФСБ. У него прошли обыски.

«Граждане СССР» — неофициальное движение, включающее несколько не связанных между собой объединений, чьи сторонники разделяют схожие взгляды. В частности, они считают, что Советский Союз продолжает существовать и они живут на временно оккупированной территории СССР, поэтому следуют советским законам. Многие «Граждане СССР» отказывались платить за коммунальные услуги и возвращать кредиты. Кроме того, они за деньги выдавали «советские паспорта» или помогали получить официальные должности в «советских органах власти».

24 августа 2022 года министерство юстиции внесло «Граждан СССР» в реестр экстремистских организаций.

Ранее российскую поэтессу Веру Полозкову признали экстремисткой.

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