Стало известно, как «ангарский маньяк» Попков расправился с одной из жертв

РИА: маньяк Попков рассказал, что убийства у него накладывались одно на другое
true
true
true
close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Маньяк из Иркутской области Михаил Попков рассказал, что из-за большого количества убийств они накладывались у него одно на другое. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, одной из жертв стала 36-летняя сотрудница школы в городе Ангарске. Злоумышленник встретил ее в парке «Современник» в 2011 году. Как сообщил сам Попков во время допроса, он поссорился с женщиной и сильно из-за этого разозлился. Тогда у него и появилось желание убить жительницу Ангарска.

«Все происходило быстро, он точно последовательность событий не помнит, так как прошло много времени, и у него было совершено много убийств женщин, они накладываются одно на другое», — говорится в документах.

Тем не менее следователям удалось выяснить, что маньяк пошел за сотрудницей школы и жестоко ее избил. Затем он придушил жертву и начал бить ее по голове топором, который носил с собой. Расправившись с женщиной, Попков перенес ее тело в кирпичное строение, облил ацетоном и поджег.

В конце августа текущего года суд, рассматривая дело о данном убийстве, приговорил преступника к девяти годам и шести месяцам лишения свободы. По совокупности приговоров «ангарскому маньяку», на счету которого 89 жертв, было назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Попкова арестовали в 2012 году. В тот момент следователи доказали его причастность к 22 убийствам, однако со временем количество убитых женщин увеличилось.

Ранее в Алтайском крае вынесли приговор маньяку, обвиненному в убийстве 11 женщин.

