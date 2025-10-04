Экс-судье Верховного суда запретили открывать новые счета в банках

Бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову запретили открывать новые счета в банках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В рамках обеспечительных мер, принятых Останкинским судом Москвы по иску Генпрокуратуры, Момотову запрещено открывать новые счета в банках», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что аналогичные меры были приняты и в отношении аффилированных с ним лиц. При этом на действующие банковские счета наложили арест, в том числе на проценты по вкладам, денежные средства и ценности.

В конце сентября московский суд арестовал имущество Момотова и связанных с ним лиц, общая стоимость активов составила не менее 9 млрд рублей. Кроме того, отправлен под стражу компаньон экс-судьи Андрей Марченко – вместе с ним, по версии следствия, Момотов незаконно владел сетью отелей Marton. Сам отставной судья пришел в суд для обсуждения иска, рассмотрение дела начнется 8 октября. Все обвинения юрист отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России арестовали отели компаньона экс-судьи Верховного суда.