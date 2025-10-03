На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорты Волгограда и Саратова приостановили работу

Росавиация: в аэропортах Волгограда и Саратова введены ограничения на полеты
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Накануне аэропорт Волгограда также приостанавливал работу. Telegram-канал Mash сообщил, что в авиагавани вводили план «Ковер». Над городом прогремели по меньшей мере восемь взрывов. Горожане рассказали, что слышали грохот в Алексеевском, Суровикинском и Кумылженском районах, а им на телефоны пришли сообщения об угрозе беспилотников.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

