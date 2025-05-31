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Общество
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Суд Петербурга арестовал помочившуюся на свой паспорт россиянку

Суд Петербурга заключил под стражу надругавшуюся над паспортом блогершу

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу 22-летнюю трэш-стримершу Алену Васильеву, помочившуюся на свой российский паспорт. Об этом сообщает в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.

Как отмечается в публикации, 28 мая трэш-стримерша на станции метро «Площадь Александра Невского», позируя на камеру мобильного телефона, справила нужду на документ. При этом она выражалась нецензурно. Ее действия фиксировала на видео подруга Ольга Брынцева.

«Васильева и Брынцева опубликовали указанную видеозапись, <...> предоставив доступ к ее просмотру широкому кругу лиц, тем самым явно выразили свое неуважение к обществу в лице граждан Российской Федерации», — отметили в пресс-службе.

Согласно посту, Васильеву подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (Хулиганство). Обвинения ей пока не предъявлялись.

В МВД заявили, что действия трэш-стримерши возмутили общественность. О ролике с девушкой сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. На опубликованном МВД видео блогерша извинилась перед всеми, кто видел кадры с ее действиями.

Ранее на Камчатке уроженку Киргизии лишили российского паспорта.

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