В Германии пропали студенты из Вьетнама

Bild: в Берлине исчезли более 200 вьетнамских студентов
true
true
true
close
Markus Schreiber/AP

В Берлине зафиксировано массовое исчезновение студентов из Вьетнама. Об этом сообщает газета Bild.

В школе гостиничного бизнеса Брилья-Саварен района Вайсензее бесследно пропала треть из примерно 700 вьетнамских студентов. Учителя отмечают, что многие молодые вьетнамцы имеют сертификат о знании языка, но почти не говорят по-немецки.

По данным издания, некоторые пропавшие студенты перешли на нелегальную работу.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц говорил, что Христианско-демократический союз совместно с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) договорились ужесточить миграционную политику.

По его слвоам, в планах у партнеров расширение числа правовых инструментов для борьбы с нелегальной миграцией, а также усиление пограничного контроля. Также в ХДС/ХСС намерены свернуть программы по добровольному приему беженцев, в том числе из Афганистана, а также существенно расширить полномочия полиции.

Ранее стало известно, нелегалов из каких стран больше всего в Германии.

