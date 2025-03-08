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Победители выборов в Германии договорились ужесточить миграционную политику

Мерц: ХДС/ХСС и СДПГ договорились ужесточить миграционную политику
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Kerstin Joensson/AP

Блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германия (СДПГ) договорились ужесточить миграционную политику Германии. С таким заявлением выступил глава ХДС Фридрих Мерц на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал Phoenix.

По словам политика, в планах у партнеров расширение числа правовых инструментов для борьбы с нелегальной миграцией, а также усиление пограничного контроля. Также в ХДС/ХСС намерены свернуть программы по добровольному приему беженцев, в том числе из Афганистана, а также существенно расширить полномочия полиции. При этом некоторым мигрантам запретят привозить в Германию свои семьи.

Заявление Мерца последовало по итогам предварительных консультаций перед переговорами о создании правящей коалиции, которые, по его словам, прошли успешно. В консультациях участвовали глава Христианского социалистического союза Маркус Зёдер и лидеры СДПГ Заския Эскен и Ларс Клингбайль.

23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, нелегалов из каких стран больше всего в Германии.

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