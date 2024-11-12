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В России нашли виновного в дефиците яиц

Депутат Лисовский: в нехватке яиц виноват Минсельхоз

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Oksana Mizina/Shutterstock/FOTODOM

Неумение министерства сельского хозяйства РФ планировать производство продовольствия привело к дефициту яиц в стране, заявил зампред комитета нижней палаты парламента по защите конкуренции Сергей Лисовский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Минсельхоз сказал, что птицу забивать нельзя, надо везти на профессиональную бойню. Но ни один нормальный производитель не пустит на свою бойню чужую курицу, чтобы она не заразила кур. Закон приняли, но никто не подумал, как обеспечить его реализацию», — рассуждает парламентарий.

В конце октября портал Mash со ссылкой на источники предупреждал, что цены на яйца в России в ближайшее время вырастут еще минимум на 10% и достигнут 85–90 рублей за десяток. Среди основных причин подорожания продукта — рост стоимости комбикорма и расходников, а также повышенный спрос на товар со стороны потребителя.

Ранее мировые цены на продукты достигли максимума за 18 месяцев.

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