Петербургская проститутка попала в больницу после неудачного соития на стеклянном столе

Mash: в Петербурге проститутка попала в больницу после необычного соития

В Петербурге проститутку экстренно госпитализировали после необычного соития с клиентом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел, когда женщина легкого поведения приехала к своему клиенту домой. Молодой человек захотел повторить сцену из фильма, и устроил с проституткой половой акт на стеклянном журнальном столике.

Однако в какой-то момент мебель не выдержала, и стекло разлетелось на осколки — они прокололи и порезали женщину. Прибывшие на место медики увезли пострадавшую в больницу, ее экстренно госпитализировали с колото-резаными ранами и другими травмами.

