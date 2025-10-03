На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербургская проститутка попала в больницу после неудачного соития на стеклянном столе

Mash: в Петербурге проститутка попала в больницу после необычного соития
Depositphotos

В Петербурге проститутку экстренно госпитализировали после необычного соития с клиентом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел, когда женщина легкого поведения приехала к своему клиенту домой. Молодой человек захотел повторить сцену из фильма, и устроил с проституткой половой акт на стеклянном журнальном столике.

Однако в какой-то момент мебель не выдержала, и стекло разлетелось на осколки — они прокололи и порезали женщину. Прибывшие на место медики увезли пострадавшую в больницу, ее экстренно госпитализировали с колото-резаными ранами и другими травмами.

До этого треш-блогеру на 99 лет запретили въезд в Таиланд после экстремального соития. На видео, вызвавшем возмущение в соцсетях, мужчина вступает в половой акт с девушкой в кузове движущегося пикапа.

Ранее в Петербурге импотент влез в кредит ради проституток и стал фигурантом уголовного дела.

